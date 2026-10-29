Sarıgöl'de refüje çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kamyonetin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Burak Can G. (25) yönetimindeki 34 CTK 333 plakalı kamyonet, Selimiye Mahallesi Dutlukuyu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtaki Bahar Ç. (29), Buse Dilara A. (19) ve Hüseyin K. (32) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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