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        Manisa'da cumhuriyet coşkusuna jandarma komandolar damga vurdu Jandarma komandoların yakın dövüş ve Muaythai gösterisi nefes kesti

        Manisa'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, düzenlenen resmi geçit töreniyle coşku içinde kutlandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerinin yakın dövüş ve muaythai gösterileri büyük ilgi görürken, jandarmanın arama kurtarma ve bomba arama köpeklerinin gösterisi de izleyenlerden alkış aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 11:48 Güncelleme:
        Manisa'da cumhuriyet coşkusuna jandarma komandolar damga vurdu Jandarma komandoların yakın dövüş ve Muaythai gösterisi nefes kesti

        Manisa’da Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü, düzenlenen resmi geçit töreniyle coşku içinde kutlandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı komando birliklerinin yakın dövüş ve muaythai gösterileri büyük ilgi görürken, jandarmanın arama kurtarma ve bomba arama köpeklerinin gösterisi de izleyenlerden alkış aldı.

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Şehzadeler ve Yunusemre kaymakamları, belediye başkanları, daire ve kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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        Cumhuriyet Bayramı coşkusu meydanlara taştı

        Tören, Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun araç üzerinden vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Manisalıların 7’den 70’e yoğun ilgi gösterdiği törende, Cumhuriyet’in 103. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlığını ve egemenliğini dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletin azmi, fedakarlığı ve bağımsızlık tutkusu sayesinde kurulduğunu ifade eden Özkan, bu büyük mirası korumanın yanı sıra bilim, eğitim, teknoloji ve ekonomi başta olmak üzere her alanda geliştirerek gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

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        Gençlere de seslenen Özkan, Cumhuriyet’in gençlerin azmiyle yükseleceğini ve başarılarıyla güçleneceğini vurguladı. Millî birlik ve beraberliğin korunması gerektiğini belirten Özkan, başta Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarını, şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri ise şükranla andı.

        Komandoların gösterisi nefes kesti

        Bayrak şiirinin okunmasının ardından Antrenör Ediz Barış tarafından çalıştırılan Manisa İl Jandarma Komutanlığı komando birlikleri sahne aldı. Komandoların sergilediği yakın dövüş ve muaythai gösterileri törenin en dikkat çeken anları arasında yer aldı.

        Jandarmanın arama kurtarma ve bomba arama köpeklerinin eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirdiği gösteriler de vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Halk oyunları gösterilerinin ardından resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

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        Fener alayı iptal edildi, Göksel konseri cumartesiye ertelendi

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında akşam saatlerinde yapılması planlanan fener alayı yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Ünlü pop sanatçısı Göksel’in konserinin ise cumartesi akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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