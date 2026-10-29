Manisa'da okullarda cumhuriyet coşkusu yaşandı

Manisa'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla okullarda düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle bayram coşkusunu yaşadı. Şiirler, marşlar ve çeşitli gösterilerle kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda öğrenciler, Atatürk ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet sevgisini ortaya koydu.

Manisa genelindeki okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çeşitli kutlama programları düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde günler öncesinden hazırlık yapan öğrenciler, sergiledikleri gösterilerle öğretmenlerine ve ailelerine gurur dolu anlar yaşattı. Okul bahçeleri ve salonlarda gerçekleştirilen programlara veliler de yoğun ilgi gösterdi.

REKLAM

Kutlamaların gerçekleştirildiği okullardan biri olan Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu'nda da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Kırmızıbeyaz renklerin hakim olduğu programda Atatürk ve ay yıldızlı tişörtler giyen öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları gösterileri sergiledi. Minik öğrencilerin heyecanla gerçekleştirdiği performanslar, velilerden büyük alkış aldı.

Cumhuriyet sevgisi küçük yaşlarda aşılanıyor

Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulu Müdürü Barış Karataş da Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve gösterilerde yer alan öğrencilere teşekkür etti.

REKLAM

Manisa genelindeki okullarda gerçekleştirilen kutlamalar, öğrencilerin Cumhuriyet coşkusuna ortak olduğu renkli görüntülerle sona erdi.