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        Manisa'da 152 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki şüpheli parkta yakalandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki şüphelinin, 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
        Manisa'da 152 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki şüpheli parkta yakalandı

        Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki şüphelinin, 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

        Manisa Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 709 Sokak üzerinde bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı’nda durumundan şüphelenilen H.S. (17), polis ekiplerince durduruldu.

        Şüpheli üzerinde yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemelerince hakkında "hırsızlık" suçundan 65 ayrı dosya kapsamında toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı belirlendi.

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        Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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