Manisa'da 152 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki şüpheli parkta yakalandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde polis ekiplerince yakalanan 17 yaşındaki şüphelinin, 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Manisa Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 709 Sokak üzerinde bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı’nda durumundan şüphelenilen H.S. (17), polis ekiplerince durduruldu.

Şüpheli üzerinde yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemelerince hakkında "hırsızlık" suçundan 65 ayrı dosya kapsamında toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı belirlendi.

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Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.