Turgutlu'da park halindeki hafif ticari araç alev aldı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki hafif ticari aracın motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.
Yıldırım Mahallesi Atıcılar Sokak üzerinde bugün saat 17.00 sıralarında park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Aracın motor bölümünden yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre yangının araç aküsünden kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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