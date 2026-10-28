Salihli'de Cumhuriyet coşkusu başladı

Cumhuriyet Bayramı coşkusu akşam saatlerinde de sürecek. Saat 19.23’te Hükümet Konağı önünden başlayacak fener alayı, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı’nda sona erecek.

Salihli’de Cumhuriyet Bayramı programı gün boyunca devam edecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 09.30’da Kaymakamlık makamında tebrikat kabulü gerçekleştirilecek. Atatürk Kent Meydanı’ndaki kutlama programı ise saat 10.00’da başlayacak.

Atatürk Anıtı’nda sağanak yağış altında gerçekleştirilen törende Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Şükrü Anıl Aydın ve Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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