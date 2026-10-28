Miniklerden Cumhuriyet Bayramı'na renk katan gösteri

Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde eğitim gören çocuklar, Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü özel gösterilerle kutladı. Miniklerin performansları izleyenlerden büyük beğeni alırken, Belediye Başkanı Çetin Akın çocuklara ücretsiz eğitim ve 3 öğün yemek hizmeti sunduklarını belirterek merkezlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde sahne alan öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Ailelerin ve davetlilerin ilgiyle takip ettiği programda çocukların performansları gurur dolu anlar yaşattı.

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Programa Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ve eşi Sabriye Akın'ın yanı sıra Yeni Parti İlçe Başkanı Hasan Ayma, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran ve Evren Erbaş Ser, daire müdürleri ile belediye meclis üyeleri katıldı.

"Çocuklarımıza hizmet etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Programda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyetin gelecek nesillere emanet edildiğini vurgulayarak, çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını ifade etti.

Mustafa Kemal ve Albayrak mahallelerindeki Çocuk Kültür Sanat Merkezlerinde okul öncesi eğitim hizmeti verdiklerini belirten Akın, "Çocuklarımızı okullara alıştırmak, kendilerini bulmaları, özgüvenlerini kazanmaları, hayatı tanımaları ve bizlere bırakılan Cumhuriyet'e sahip çıkmaları için onlara hizmet veriyoruz. Türkiye'de ilk olan bir hizmeti yapıyoruz. Çocuklarımızdan eğitim ve 3 öğün yemek için herhangi bir ücret almıyoruz. Belediyemiz bütçesinden katkılar sunuyoruz" dedi.

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Merkezlerin sayısını artırmak istediklerini ancak belediyelerin de ekonomik sıkıntılar yaşadığını kaydeden Akın, kısıtlı bütçeye rağmen çocuklara hizmet sunmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

Akın, "Bundan sonra da hem çocuklarımıza eğitim anlamında alanlar kazandırmak hem de kültürel faaliyetlerimizi artırmak için gayretle çalışmaya devam edeceğim. En önemlisi de sizler bizlere destek veriyorsunuz. Çocuklarınızı emanet ediyor, bizlere güveniyorsunuz. Bizler de o güveni ekibimizle beraber boşa çıkarmıyoruz. Hepinize teşekkür ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızın 103. yılını kutluyorum" ifadelerini kullandı.