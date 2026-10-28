Turgutlu'da belediye hizmeti vatandaşın ayağına geldi

Turgutlu Belediyesi, Ergenekon Mahallesi’nde Ek Hizmet Binası’nı hizmete açtı. Vatandaşların belediye işlemleri için kent merkezine gitmeden hizmet alabilmesini amaçlayan açılışta konuşan Belediye Başkanı Çetin Akın, "Bizim tek bir derdimiz var. Turgutlu’muzda yaşayan hemşehrilerimizin en konforlu şekilde hayatlarını idame ettirmeleri" dedi.

Turgutlu Belediyesi, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi amacıyla mahallelerdeki hizmet noktalarını artırıyor. Selvilitepe Mahallesi’nin ardından Ergenekon Mahallesi’ne de kazandırılan Ek Hizmet Binası, Fatih Caddesi üzerinde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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Açılış törenine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, YENİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran ve Evren Erbaş Ser, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Vatandaşlar işlemlerini mahallelerinde yapabilecek

Turgutlu’nun nüfus bakımından en hızlı büyüyen mahallelerinden Ergenekon’da hizmete giren yeni bina ile mahalle sakinlerinin belediyeyle ilgili iş ve işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesi hedefleniyor. Yeni hizmet noktası sayesinde vatandaşların belediye hizmetlerinden yararlanmak için kent merkezine gitme zorunluluğunun azaltılması amaçlanıyor.

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Başkan Akın: "İşimiz gücümüz Turgutlu"

Açılışta konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve belediye hizmetlerine erişimi iyileştirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Selvilitepe Mahallesi’nin ardından Ergenekon Mahallesi’nde de hizmet noktası açtıklarını ifade eden Akın, "Bizim tek bir derdimiz var. Turgutlu’muzda yaşayan hemşehrilerimizin en konforlu şekilde hayatlarını idame ettirmeleri ve belediyeyle, kamu kurumlarıyla olan ilişkilerinde onlara sağlıklı ortamlar oluşturmak. Dolayısıyla bu minvalde biz çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız öncesinde Ergenekon Mahallemize bu hizmet noktasını açmaktan mutluluk duyuyorum. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımıza ve bize destek verenlere teşekkür ediyorum. İşimiz gücümüz Turgutlu" dedi.

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Muhtar Aksel’den teşekkür

Ergenekon Mahallesi Muhtarı Atiye Aksel de Belediye Başkanı Çetin Akın ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek mahalle sakinlerinin taleplerini kolaylıkla iletebildiklerini ve destek gördüklerini söyledi.

Yeni hizmet binasının mahalle için önemli olduğunu vurgulayan Aksel, binanın kazandırılmasında emeği geçen başta Başkan Akın olmak üzere herkese teşekkür etti.