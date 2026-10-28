Kula'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in 103. yılı kutlama etkinlikleri, Kula'da da çelenk sunumu ile başladı. Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı makamlarının çelenkleri sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Şehitliği ziyareti ile program son buldu. Kutlama etkinlikleri 28 Ekim Çarşamba akşam saat 19.23'te düzenlenecek olan Fener Alayı ile devam edecek.

REKLAM

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen çelenk sunma törenine Kaymakam Talha Altuntaş, Cumhuriyet Savcısı Şeyma Özcan, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, Kula İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.