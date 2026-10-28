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        Manisa'da 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim'de toplu taşıma araçlarını gün boyunca ücretsiz hizmete sunacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MANULAŞ ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı uygulamada ilçeler arası ulaşım kapsam dışında tutulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Manisa'da 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim’de toplu taşıma araçlarını gün boyunca ücretsiz hizmete sunacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, MANULAŞ ve kooperatiflere ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı uygulamada ilçeler arası ulaşım kapsam dışında tutulacak.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların kutlama etkinliklerine kolayca ulaşabilmesi amacıyla ücretsiz toplu taşıma uygulamasını hayata geçirecek. Gün boyunca geçerli olacak uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait resmi toplu taşıma araçları, MANULAŞ bünyesindeki otobüsler ve ilçeler arası ulaşım hariç kooperatiflere ait toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek.

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        ManisaKart okutmak zorunlu olacak

        Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların ManisaKart’larını araçlardaki cihaza okutmalarının zorunlu olduğu belirtildi. Kart okutma işlemi sırasında herhangi bir ücret kesintisi yapılmayacağı bildirildi.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cumhuriyet Bayramı’nda vatandaşların toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini belirterek, "En büyük bayramımızda toplu ulaşım ücretsiz. Bu anlamlı günde, bayram coşkumuzu hep birlikte yaşamak için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ bünyesindeki otobüslerimiz ile kooperatiflere ait resmi toplu taşıma araçlarımız (ilçeler arası ulaşım hariç) tüm gün ücretsiz hizmet verecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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