Sarıgöl'de Cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle başladı

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Kaymakam Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve ilçe protokolünün katıldığı törende, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

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