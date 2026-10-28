98 yıl sonra aynı fotoğraf karesini canlandırdılar

Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında, 29 Ekim 1928 tarihinde Hükümet Konağı önünde çekilen tarihi fotoğraf, 98 yıl sonra aynı noktada yeniden canlandırıldı.

Demirci'de Cumhuriyet'in 103. yılı coşkusu, tarihe uzanan anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı döneminde Milli Mücadele Kahramanı Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı tarafından karargah olarak kullanılan tarihi Hükümet Konağı, bu kez Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümünde unutulmaz bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet'in 5. yılının kutlandığı 29 Ekim 1928 tarihinde dönemin Kaymakamı Necmettin Bey, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Bey, Mahkeme Reisi Vacid Bey, ilçe protokolü ve öğrenciler tarafından çekilen tarihi kare, aradan geçen 98 yılın ardından günümüzün protokolü ve öğrencileriyle birebir canlandırıldı.

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Etkinlik kapsamında Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Uğur, ilçe protokolü ve öğrenciler tarihi Hükümet Konağı önünde bir araya geldi. 98 yıl önceki fotoğrafın çekildiği aynı noktada ve aynı kompozisyonda gerçekleştirilen canlandırma, geçmişle bugün arasında köprü kurdu.

İlçede büyük bir heyecan ve gururla karşılanan bu anlamlı etkinlik, Cumhuriyet coşkusunu iki ayrı dönemin birlikteliğiyle gözler önüne serdi.