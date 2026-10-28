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        Demirci'de 98 yıl önceki Cumhuriyet karesi yeniden canlandırıldı

        MANİSA'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında, 1928'de çekilen fotoğraf, tam 98 yıl sonra aynı noktada yeniden canlandırıldı. Kurtuluş Savaşı'nın simge isimlerinden Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın karargah olarak kullandığı tarihi Hükümet Konağı önünde bir araya gelen protokol ve öğrenciler, geçmişle bugün arasında köprü kurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Demirci'de 98 yıl önceki Cumhuriyet karesi yeniden canlandırıldı

        MANİSA'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kutlamaları kapsamında, 1928’de çekilen fotoğraf, tam 98 yıl sonra aynı noktada yeniden canlandırıldı. Kurtuluş Savaşı'nın simge isimlerinden Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı'nın karargah olarak kullandığı tarihi Hükümet Konağı önünde bir araya gelen protokol ve öğrenciler, geçmişle bugün arasında köprü kurdu.

        Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı, tarihe yolculuk niteliğinde anlamlı bir etkinliğe sahne oldu. Kurtuluş Savaşı döneminde Milli Mücadele Kahramanı Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı tarafından karargah olarak kullanılan tarihi Hükümet Konağı’nın önünde, Cumhuriyet'in 5'inci yılında, 29 Ekim 1928 tarihinde yapılan kutlamada çekilen fotoğraf, hayat buldu. 1928’de, dönemin Kaymakamı Necmettin Bey, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Bey, Mahkeme Reisi Vacid Bey, ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla çekilen fotoğraf, 98 yıl sonra aynı kompozisyonda yeniden ölümsüzleştirildi.

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        98 YIL SONRA AYNI KARE

        Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Uğur, ilçe protokolü ve öğrenciler tarihi Hükümet Konağı önünde bir araya geldi. Tarihi karede yer alan duruşlar, kıyafetler ve kompozisyon titizlikle yeniden oluşturuldu.

        Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği etkinlik, renkli ve duygusal anlara sahne oldu.

        Galeri
        Galeri

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