Salihli'de Galatasaraylılardan öğrencilere burs desteği Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği'nden 16 öğrenciye burs desteği

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Galatasaray Taraftarları Derneği, her yıl olduğu gibi bu eğitimöğretim yılında da ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs desteği sağlamaya başladı. Dernek, 8’i üniversite, 8’i lise öğrencisi olmak üzere toplam 16 öğrenciye eğitim bursu veriyor.

Salihli Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Uğur Özçelik, eğitime ve gençlerin geleceğine destek olmak amacıyla yeni eğitimöğretim yılı burs programını başlattıklarını belirtti.

Üyelerin katkılarıyla sağlanan bursların, öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını ifade eden Özçelik, gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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Özçelik, geleceğin teminatı olan gençlere destek olmanın önemine dikkat çekerek, burs programına katkı sağlayan tüm Galatasaray sevdalılarına teşekkür etti.

Dernek Başkanı Özçelik sözlerine "Birlikte daha güçlüyüz" mesajıyla tamamladı.