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        Manisa'da çocuklar cumhuriyeti tarihi gazetelerle kutladı

        Manisa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar, tren garında bayraklarla karşılanırken Cumhuriyet'in ilanını duyuran tarihi gazete manşetlerini dağıtıp marşlar söyledi. Yağışlı havaya rağmen Cumhuriyet coşkusunu sürdüren çocuklar, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan çocuk korosuyla bayram sevincini kentin dört bir yanına taşıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Manisa'da çocuklar cumhuriyeti tarihi gazetelerle kutladı

        Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar, tren garında bayraklarla karşılanırken Cumhuriyet’in ilanını duyuran tarihi gazete manşetlerini dağıtıp marşlar söyledi. Yağışlı havaya rağmen Cumhuriyet coşkusunu sürdüren çocuklar, Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan çocuk korosuyla bayram sevincini kentin dört bir yanına taşıdı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği programda, Akhisar’dan Manisa’ya gelen çocuklar tren garında bayraklarla karşılandı. Cumhuriyet’in ilanını duyuran "Cumhuriyet İlan Edildi" manşetli gazeteleri dağıtan çocuklar, söyledikleri marşlarla kente bayram coşkusu yaşattı. Yağışlı havaya rağmen etkinliğe katılan çocuklar, 29 Ekim heyecanını doyasıya yaşadı.

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        Çocuk korosu Cumhuriyet Meydanı’nda sahne aldı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program, Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinlikle devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören çocuklardan oluşan koro, seslendirdiği şarkılarla meydandaki vatandaşlara Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşattı.

        Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Emre Okkalı ile Sosyal Projeler ve Gençlik Spor Şube Müdürü Müjde Cura’nın da katıldığı program, çocuk korosunun performansının ardından alkışlarla sona erdi.

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