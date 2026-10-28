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        Selendi'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk töreniyle başladı

        Manisa'nın Selendi ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. İlçe protokolünün katıldığı törenin ardından kutlamaların yarın 3 Eylül Şehir Stadı'nda devam edeceği bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Selendi'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk töreniyle başladı

        Manisa’nın Selendi ilçesinde Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. İlçe protokolünün katıldığı törenin ardından kutlamaların yarın 3 Eylül Şehir Stadı’nda devam edeceği bildirildi.

        Selendi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt ve protokol üyeleri katıldı.

        Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine dikkat çekildi. Resmî programın ardından tören sona erdi.

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        Kutlamalar stadyumda devam edecek

        Selendi’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın 3 Eylül Şehir Stadı’nda düzenlenecek programla devam edecek. Öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak.

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