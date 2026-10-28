Selendi'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk töreniyle başladı

Selendi’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın 3 Eylül Şehir Stadı’nda düzenlenecek programla devam edecek. Öğrencilerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak.

Selendi’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt ve protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.