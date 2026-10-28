Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Selendi'de milli mücadelenin izleri 26,2 kilometrelik rotayla yaşatılacak

        Selendi'de milli mücadelenin izleri 26,2 kilometrelik rotayla yaşatılacak

        Manisa'nın Selendi ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadele'de Selendi" panelinde, Kurtuluş Savaşı yıllarında ilçede yaşanan tarihî olaylar ve yerel kahramanlar anlatıldı. Panelde, Usturumcalı Halil Efe'nin hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan 26,2 kilometrelik şehitlik rotası da tanıtılırken, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Selendi'de milli mücadelenin izleri 26,2 kilometrelik rotayla yaşatılacak

        Manisa’nın Selendi ilçesinde düzenlenen "Milli Mücadele’de Selendi" panelinde, Kurtuluş Savaşı yıllarında ilçede yaşanan tarihî olaylar ve yerel kahramanlar anlatıldı. Panelde, Usturumcalı Halil Efe’nin hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan 26,2 kilometrelik şehitlik rotası da tanıtılırken, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

        Selendi Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen panele öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin tarih bilincini geliştirmek ve Millî Mücadele döneminde ilçede yaşanan olayları tanıtmak amacıyla düzenlenen panelin başkanlığını Prof. Dr. Şaban Gürcan yaptı.

        REKLAM

        Panelde araştırmacı yazar Asım Öztürk, Kurtuluş Savaşı’nda Selendi’nin rolünü ele alırken, tarihçi yazar Nurullah Öztürk, Usturumcalı Halil Efe’nin hayatını anlattı. Panel başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan ise Kınık çarpışmaları ve Halil Efe’nin şehitlik rotası hakkında bilgi verdi.

        Halil Efe için 26,2 kilometrelik şehitlik rotası

        Panelin öne çıkan başlıklarından biri, Usturumcalı Halil Efe’nin hatırasını yaşatmak amacıyla Prof. Dr. Şaban Gürcan tarafından oluşturulan şehitlik rotası oldu.

        Halil Efe’nin şehit olduğu Kınık Tepesi’nden başlayan 26,2 kilometrelik rota; Hacımusalar, Çarta ve Mıdıklı üzerinden Selendi Çayı’na uzanıyor. Çay üzerindeki köprünün ardından Karaselendi ve Şehirlioğlu güzergâhını takip eden rota, Akçakertil’e ulaşıyor. Eşemenler Mahallesi üzerinden devam eden güzergâh, Yağcı Dağı eteklerindeki anıt mezarda sona eriyor.

        REKLAM

        Rotanın millî günlerde ve Usturumcalı Halil Efe’yi anma programlarında yürüyüş güzergâhı olarak kullanılması planlanıyor. Ayrıca turizme kazandırılmasıyla Selendi’nin tanıtımına ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

        Tarihi miras gelecek nesillere aktarılacak

        Panelde, Milli Mücadele’nin her bölge ve ilçede farklı izler bıraktığına dikkat çekilerek, yerel kahramanların ve tarihî olayların gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi vurgulandı. Öğrenciler, program sayesinde Selendi’nin Kurtuluş Savaşı dönemindeki rolünü ve bağımsızlık mücadelesinde öne çıkan isimleri yakından tanıma fırsatı buldu.

        REKLAM

        Yoğun katılımla gerçekleştirilen panelin, Selendi’nin tarihî değerlerinin korunmasına, yerel kahramanların tanıtılmasına ve milli mücadele ruhunun yaşatılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Selendi'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk töreniyle başladı
        Selendi'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu çelenk töreniyle başladı
        Manisa'da çocuklar cumhuriyeti tarihi gazetelerle kutladı
        Manisa'da çocuklar cumhuriyeti tarihi gazetelerle kutladı
        Alaşehir Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi 300'e çıkıyor
        Alaşehir Devlet Hastanesinin yatak kapasitesi 300'e çıkıyor
        Salihli'de Cumhuriyet coşkusu başladı
        Salihli'de Cumhuriyet coşkusu başladı
        Salihli'de Galatasaraylılardan öğrencilere burs desteği Salihli Galatasaray...
        Salihli'de Galatasaraylılardan öğrencilere burs desteği Salihli Galatasaray...
        Miniklerden Cumhuriyet Bayramı'na renk katan gösteri
        Miniklerden Cumhuriyet Bayramı'na renk katan gösteri