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        Manisa'da 152 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki firari yakalandı

        MANİSA'da, 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.S. (17), yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Manisa'da 152 yıl hapis cezasıyla aranan 17 yaşındaki firari yakalandı

        MANİSA'da, 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.S. (17), yakalanıp, tutuklandı.

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Büro Amirliği ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Şehitler Mahallesi 709 Sokak’taki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı'nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında durumundan şüphelenilen H.S. durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. H.S.'nin, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemeleri tarafından 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 65 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında toplam 152 yıl 5 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyete götürülerek işlemleri tamamlanan H.S., çıkarıldığı adli makamlarca cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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