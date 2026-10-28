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        Yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

        Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Buldan yönünden Sarıgöl’e gelmekte olan otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

        Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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