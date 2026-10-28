Yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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