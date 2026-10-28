Yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.35 sıralarında meydana geldi. Buldan yönünden Sarıgöl’e gelmekte olan otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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