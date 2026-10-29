Manisa'da 152 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Yapılan sorgulamada, H.S'nin İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemelerince "hırsızlık" suçundan toplamda 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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