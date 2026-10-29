Olumsuz hava şartları etkinliklerin takvimini değiştirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Cumhuriyet’in 103. yılı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği etkinliklerin takvimi, olumsuz hava şartları nedeniyle değiştirildi. Bando ve drone gösterileri 30 Ekim’e ertelenirken, Göksel konseri ile çocuk etkinlikleri 31 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Yürüyüşü ise iptal edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kapsamında kent genelinde düzenlenmesi planlanan etkinliklerde hava şartları nedeniyle tarih değişikliğine gidildiğini duyurdu. Vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi ve etkinliklerin daha uygun şartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle yeni program takvimi belirlendi.

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Bando ve drone gösterileri 30 Ekim’e ertelendi

28 Ekim Çarşamba günü Atatürk Kent Parkı’nda yapılması planlanan bando konseri ve drone gösterisi, 30 Ekim Cuma gününe ertelendi. Gökyüzünde görsel şölen oluşturması beklenen drone gösterisi ile bando konseri, yeni program kapsamında vatandaşlarla buluşacak.

Göksel konseri cumartesi günü düzenlenecek

29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan Cumhuriyet Yürüyüşü ise olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Ünlü sanatçı Göksel’in Cumhuriyet Bayramı kapsamında vereceği halk konseri, 31 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.

Cumhuriyet Meydanı ve Akgedik Mahallesi’nde yapılması planlanan çocuk etkinlikleri de cumartesi gününe alındı. Akgedik Mahallesi’ndeki pop orkestrası konseri de aynı gün gerçekleştirilecek.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, programda yapılan zorunlu değişiklik nedeniyle vatandaşlara anlayışları için teşekkür ederek tüm Manisalıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.