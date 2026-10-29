Cumhuriyet Balosunda vals ve zeybek bir arada

Manisa’da Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Cumhuriyet Balosu’nda Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı. Zeybek ve vals gösterilerinin sahnelendiği gecede Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve eşi Zeliha Şimşek de gösterilere eşlik etti. Program, 10’uncu Yıl Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesiyle sona erdi.

Şehzadeler Belediyesi ile Şehzadeler Kent Konseyi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Fatih Sergi Salonu’nda Cumhuriyet Balosu düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu programa Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve eşi Zeliha Şimşek, Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Hatice Öncü, YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Av. Mert Özkösemen, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.

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Kısa film duygulandırdı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in gönderdiği kutlama telgrafı okundu. Ardından Cumhuriyet’in Yolu isimli kısa filmin gösterimi yapıldı. Davetlilere duygusal anlar yaşatan gösterimin ardından baloya özel hazırlanan gazeteler çocuklar tarafından katılımcılara dağıtıldı.

"Cumhuriyet, her gün yeniden sahip çıkmamız gereken bir emanet"

Gecenin açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Hatice Öncü, Cumhuriyet’in 103. yılını karşılamanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Cumhuriyet’in bağımsızlık iradesinin, özgür yaşama kararlılığının ve milletin kendi geleceğini belirleme hakkının simgesi olduğunu ifade eden Öncü, Cumhuriyet’in kazanımlarını korumanın, demokrasiyi güçlendirmenin ve gelecek kuşaklara daha adil bir ülke bırakmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

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Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de ilk kez düzenlenen Cumhuriyet Balosu’na katılanlara teşekkür ederek Cumhuriyet’in milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin eseri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet’in yalnızca cephede savaşanların değil, üreticilerin, emekçilerin ve fedakârlık gösteren bütün vatandaşların katkısıyla kurulduğunu belirten Şimşek, 29 Ekim 1923’te egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun bütün dünyaya ilan edildiğini ifade etti. Şimşek, Cumhuriyet’in korunması ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakılması gerektiğini dile getirerek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele kahramanlarını, şehitleri ve gazileri andı.

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Zeybek ve vals gösterileri geceye renk kattı

Konuşmaların ardından sahnelenen zeybek ve vals gösterileri davetlilerden büyük beğeni topladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve eşi Zeliha Şimşek’in de gösterilere eşlik etmesiyle gece renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Balosu, geceye özel hazırlanan pastanın Başkan Şimşek, eşi Zeliha Şimşek ve davetliler tarafından kesilmesiyle devam etti. Program, katılımcıların hep birlikte 10’uncu Yıl Marşı’nı söylemesiyle sona erdi. Davetliler, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kent Konseyi’ne teşekkür etti.