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        MHP Manisa bir ilki gerçekleştirerek dünün ve bugünün kadrolarını buluşturdu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa teşkilatı bir ilke imza atarak, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) döneminden bugüne kadar görev yapmış isimleri düzenlenen akşam yemeğinde aynı sofrada buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 14:38 Güncelleme:
        MHP Manisa bir ilki gerçekleştirerek dünün ve bugünün kadrolarını buluşturdu

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa teşkilatı bir ilke imza atarak, Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) döneminden bugüne kadar görev yapmış isimleri düzenlenen akşam yemeğinde aynı sofrada buluşturdu.

        MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Ümit Yaşar İşkür ve MHP Manisa İl KAÇEP Başkanı Tuğba Yılmaz’ın katıldığı programda; geçmişten bugüne teşkilatta görev alan eski il ve ilçe başkanları ile yöneticiler buluştu. Ortak değerler etrafında birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, geçmiş dönemlerde teşkilata verilen emekler anlatılarak hatıralar paylaşıldı.

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        Merhum il başkanları unutulmadı

        Programda, hayatını kaybeden eski MHP Manisa il başkanları Cemil Çöllü, Ramiz İnce, Sabri Dönmez, Ziya Elmalı, Mustafa Arapoğlu, Hüseyin Tanrısevsin, Uğur Üncü, Şükrü Efendioğlu, Ahmet Hamdi Söylemez, Murat Öner ve Mehmet Tanay dualarla yad edildi. Merhum başkanların çocukları ve yakınları da vefa yemeğinde yer aldı.

        Genel Başkan Bahçeli'ye mektup yazıldı

        Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı buluşmada, partide görev yapmış isimler tarafından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ulaştırılmak üzere mektuplar kaleme alındı. Mektuplarda ve etkinlikte yapılan değerlendirmelerde, Bahçeli’nin siyasi çizgisine bağlılık ifade edilerek teşkilat içi dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Programda ayrıca, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin huzuru ve birliği açısından taşıdığı öneme işaret edilerek, bu sürece tam destek verildiği kaydedildi.

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