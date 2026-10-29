Çanakkale Destanını anlatan müze tırı Selendi'de

Çanakkale Savaşları’nın tarihî mirasını ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini yansıtan Mobil Müze Tırı, Manisa’nın Selendi ilçesinde ziyarete açıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda konuşlandırılan müze tırı, öğrenciler ve vatandaşlardan ilgi görürken, ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Selendi Kaymakamlığı ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde ilçeye getirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, müzede sergilenen tarihî materyalleri inceleyerek Çanakkale Savaşları hakkında bilgi aldı.

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Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın tarihî önemini yansıtan mobil müze ile özellikle genç nesillerde tarih bilincinin güçlendirilmesi ve millî mücadele ruhunun yaşatılması hedefleniyor.

Selendi’de iki gün boyunca ziyaret edilebilecek

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, 2930 Ekim 2026 tarihlerinde 09.0017.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vatandaşlar, iki gün boyunca açık olacak mobil müzeyi ziyaret ederek Çanakkale Savaşları’nın tarihî mirasını yakından tanıma imkânı bulabilecek.