Selendi'de cumhuriyet coşkusu gençlik merkezine sığmadı

Cumhuriyet'in öneminin ve millî değerlerin vurgulandığı programda, öğrencilerin performansları kutlamalara renk kattı. Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Öğrenciler tarafından Cumhuriyet Bayramı'na özel şiirler okunurken, hazırlanan gösteriler izleyicilerden ilgi gördü.

Selendi'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gençlik Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi. Programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Cumhuriyet Savcısı Ersel Bozkurt ve protokol üyeleri katıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende öğrenciler şiirler okuyup gösteriler sergiledi. Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama programında Cumhuriyet coşkusu ve millî birlik vurgusu ön plana çıktı.

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