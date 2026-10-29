Esnafın toz ve çökme çilesi sona erecek

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde uzun süredir toz, çökmeler ve yağışlı havalarda su birikintileri nedeniyle sorun yaşanan Türkmen Yolu’nda sıcak asfalt serimine başlandı. Altyapı, kaldırım ve bordür çalışmalarının ardından yaklaşık 1 kilometrelik güzergâha 3 bin ton sıcak asfalt serilerek yolun daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu’nda altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım ve bordürler yenilendi. Çalışmaların son aşamasında ise sıcak asfalt serimine geçildi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Türkmen Yolu’ndaki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Manisa’mızda yollarımızı yeniliyor, mahallelerimizin sorunlarını bir bir çözüyoruz. Turgutlu ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Yolu’nda altyapı, kaldırım ve bordür çalışmalarımızı tamamladık; şimdi sıra yolun yenilenmesinde. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki bu güzergâhta 3 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Mahallemizin uzun süredir yaşadığı toz ve ulaşım sorunlarını geride bırakarak halkımıza daha güvenli bir ulaşım imkânı sunuyoruz. Manisa’mıza verdiğimiz hizmet sözümüzü yerine getirmeye, şehrimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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Esnaftan asfalt çalışmasına destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 1 kilometrelik yola toplam 3 bin ton sıcak asfalt serilmesi planlanıyor. Çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Adil Beldek, asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasından duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. Yolun eski hâli ile şimdiki hâli arasında büyük bir fark var. Bu güzelliklerin ilçemizde devam etmesini diliyorum. Parke taş ile asfalt arasındaki fark ortada. Yağmur yağdığında parke taşlı yollarda çeşitli sorunlar yaşanıyordu. Parke taşları asfaltın yerini tutmuyor. Asfalt yollar çok daha kullanışlı ve güzel oluyor. ‘Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur’ derler. Biz de mahallemize sahip çıkıyoruz. Yapılan çalışmalarla mahallemizin daha güzel bir görünüme kavuşacağına inanıyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Bölgede 1968 yılından bu yana esnaflık yapan Nuri Tuyum da yolun eski durumunda toz sorunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sokağın en eski sakinlerinden biriyim. Belediyemizin asfaltlama çalışmalarıyla hizmetlerini ortaya koyduğunu görüyoruz. Altyapı çalışmaları uzun sürdü. Şimdi sıra bizim bulunduğumuz bölgeye geldi ve asfaltlama çalışmaları başladı. Daha önce yollarımız taş döşemeliydi ve toz sorunu yaşanıyordu. Şimdi asfaltlama çalışmalarıyla birlikte yollarımız daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Artık daha rahat bir ulaşım imkânına sahip olacağız. Yapılan çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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"Sorunlarımız hızlıca çözüldü"

Bölgede esnaflık yapan Ahmet Narçiçek ise geçmişte yollarda çökmeler ve altyapı sorunları yaşandığını ifade ederek, "Daha önce yollarımızın durumu oldukça kötüydü. Altyapı çalışmalarımız tamamlandı. Yapılan düzenlemelerle yollarımızın daha iyi olacağına inanıyoruz. Besim ve Çetin başkanlarımız şikâyetlerimizi dinledi ve sorunlarımızın çözümü için hızlı bir şekilde yardımcı oldu. Daha önce yollarda ciddi çökmeler ve çeşitli sorunlar yaşanıyordu. Asfaltlama çalışmaları tamamlandığında yollarımızın çok daha güzel olacağını düşünüyoruz" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır bölgede esnaflık yapan Songül Pekbakan da yağışlı havalarda parke taşlı yollarda çökmeler ve su birikintileri oluştuğunu belirterek, çalışmaların bölgeye olumlu katkı sağlayacağını söyledi. Pekbakan, yolun yenilenmesinin işlerini de olumlu etkilemesini beklediklerini ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.