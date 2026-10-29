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        Geçmişte taşkınlar yaşanan dere temizlendi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde geçmişte yoğun yağışlarda taşkınların yaşandığı Kemerdamları Mahallesi'ndeki dere yatağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri tarafından temizlenip genişletildi. Yaklaşık 2 kilometrelik hatta gerçekleştirilen çalışmayla su akışının rahatlatılması ve mahallede muhtemel taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Geçmişte taşkınlar yaşanan dere temizlendi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde geçmişte yoğun yağışlarda taşkınların yaşandığı Kemerdamları Mahallesi'ndeki dere yatağı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri tarafından temizlenip genişletildi. Yaklaşık 2 kilometrelik hatta gerçekleştirilen çalışmayla su akışının rahatlatılması ve mahallede muhtemel taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde dere yataklarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi'nde geçmişte taşkınlara neden olan dere yatağında yaklaşık 2 bin metrelik alanda biriken malzemeler temizlenerek, dere yatağının tabanında düzenleme ve genişletme yapıldı.

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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, mahalle muhtarının ve vatandaşların talepleri doğrultusunda harekete geçtiklerini belirterek, "Halkımızın taleplerine kulak veriyor, sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretiyoruz. Salihli ilçemiz Kemerdamları Mahallesi'nde geçmişte yaşanan taşkın riskine karşı harekete geçtik. Muhtarımızın ve mahalle sakinlerimizin talebi doğrultusunda yaklaşık 2 bin metrelik dere yatağında taban temizliği ve genişletme çalışmasını kısa sürede tamamladık. Dere yatağını daha sağlıklı ve güvenli hale getirerek mahallemizi muhtemel risklere karşı koruma altına aldık. Halkımızın huzuru, güvenliği ve mutluluğu için 17 ilçemizde durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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        Yağışlar öncesinde dere yatağı düzenlendi

        MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda, dere yatağında biriken malzemeler temizlenerek, suyun akışını kolaylaştıracak düzenlemeler yapıldı. Böylece özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlandı.

        MASKİ Salihli İlçe Şefi Lütfi Ersöz, çalışmaların mahalle muhtarının talebi üzerine başlatıldığını ifade ederek, "Geçtiğimiz nisan ve mayıs aylarında yağan yağışların ardından belirtilen derenin temizliğini Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 2 bin metrelik dere hattında taban temizliği yaparak su akışını daha sağlıklı hale getirdik" diye konuştu.

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        "Geçen yıl sular ağıllara kadar girmişti"

        Kemerdamları Mahallesi Muhtarı Ahmet Ayyıldız, dağlardan gelen yağmur sularının geçmişte dere yatağında taşkınlara yol açtığını belirterek, "Geçen yıl son yağan yağmurlarda sular ağıllara kadar girmişti. Belediye başkanımız sesimizi duydu ve yeni yağışlar başlamadan deremiz hızlı bir şekilde temizlendi. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinlerinden Nesibe Kurt ise, evlerinin dere yatağına yakın olması nedeniyle geçmişte taşkınlardan etkilendiklerini dile getirerek, "Evimiz sellerin ve taşkınların etkisinde kaldı. MASKİ ekiplerimiz geldi, dere yatağımızı genişletti. Çok güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

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        MASKİ Genel Müdürlüğünün kent genelindeki dere yataklarında temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürerek yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olumsuzlukları önlemeyi hedeflediği bildirildi.

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