Salihli'de 11 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. (42) isimli şahsın Zafer Mahallesi’ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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