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        Salihli'de 11 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 17:18 Güncelleme:
        Salihli'de 11 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı

        Manisa’nın Salihli ilçesinde 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. (42) isimli şahsın Zafer Mahallesi’ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.S., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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