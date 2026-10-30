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        Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulundan organik süt üretimini artırma ve yaygınlaştırma çağrısı

        Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye'de organik süt üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulundan organik süt üretimini artırma ve yaygınlaştırma çağrısı

        Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, Türkiye'de organik süt üretiminin artırılması ve yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.

        Prof. Dr. Artık, Manisa'da düzenlenen "Organik Sütün Dünü, Bugünü ve Geleceği" panelinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yıllık ortalama 24 milyon ton çiğ süt üretimiyle dünyada 8'inci, Avrupa'da da 3'üncü sırada yer aldığını söyledi.

        Türkiye'de yıllık içme sütü tüketiminin kişi başına yaklaşık 39 litre olduğu bilgisini veren Artık, peynir, yoğurt ve tereyağı gibi süt ürünleri de hesaba katıldığında yıllık tüketimin kişi başına yaklaşık 260 litreye ulaştığını anlattı.

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        Artık, geçen yıl üretilen 1 milyon 640 bin ton içme sütünün 18 bin 202 tonunun organik olduğunu, bunun toplam üretimin yüzde 1,1'ini oluşturduğunu dile getirdi.

        Organik süt üretiminin Ege Bölgesi'nde geliştiğine dikkati çeken Artık, İzmir ve Manisa'nın bu alanda öne çıktığını söyledi.

        "Organik süt üretiminin artırılarak farklı bölgelerde de yaygınlaştırılması gerekiyor." diyen Artık, şöyle konuştu:

        "Aile işletmelerinde maliyetler nedeniyle organik süt üretimi zorlaşabiliyor, entegre üretim tesisleri bu açıdan daha uygun. Bir işin ilk başlangıcı zordur. Başlangıçtan sonra kurallar yerine oturduğu zaman, insanlar bu işi öğrendiği zaman da hızlı artacaktır. İnşallah hem organik sütümüz hem diğer sütlerimizin kalitesi artar."

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        Artık, organik süt üretiminin geliştirilmesinde yatırımcıların sorumluluk alması ve devlet teşviklerinin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri

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