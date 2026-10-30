Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Sarıgöl'de binlerce ton üzüm örtü altında bekliyor

        Sarıgöl'de binlerce ton üzüm örtü altında bekliyor

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm piyasasındaki durgunluk ve yüksek maliyetler nedeniyle hasat gecikti. Yaklaşık 113 bin dekar alanda yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin büyük bölümü örtü altında beklerken, üreticiler fiyatların yükselmesini umut ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Sarıgöl'de binlerce ton üzüm örtü altında bekliyor

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm piyasasındaki durgunluk ve yüksek maliyetler nedeniyle hasat gecikti. Yaklaşık 113 bin dekar alanda yetiştirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin büyük bölümü örtü altında beklerken, üreticiler fiyatların yükselmesini umut ediyor.

        Üzümün başkenti olarak bilinen Sarıgöl'de, temmuz ayında doğa olaylarından korumak amacıyla beyaz kanaviçe örtülerle kaplanan bağlarda binlerce ton Sultaniye üzümü henüz hasat edilmedi.

        Bu yıl üzüm piyasasının durgun seyretmesi, üretim maliyetlerinin yüksekliği ve alım satımda yaşanan sıkıntılar kesim çalışmalarını yavaşlattı. İlçedeki 113 bin dekarlık üzüm alanında yetiştirilen ürünlerin şu ana kadar yalnızca küçük bir bölümü hasat edilerek değerlendirilebildi.

        REKLAM

        Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde ovanın yaklaşık yüzde 90'ında hasat tamamlanmışken, bu yıl bağlardaki üzümlerin büyük bölümünün örtü altında kalması dikkat çekti.

        Üreticiler, piyasanın hareketlenerek fiyatların iyileşeceği umuduyla ürünlerini bağlarda bekletmeye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        Girne'deki gemi faciasında ehliyet skandalı
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulundan organik süt üretimini ar...
        Ulusal Süt Konseyi Araştırma ve Danışma Kurulundan organik süt üretimini ar...
        Kula'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri fener alayıyla sona erdi
        Kula'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri fener alayıyla sona erdi
        Sarıgöl'de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla sokaklara taştı
        Sarıgöl'de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla sokaklara taştı
        Salihli'de 11 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
        Salihli'de 11 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
        Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik ve gösterilerle yaşandı
        Yunusemre'de cumhuriyet coşkusu müzik ve gösterilerle yaşandı
        Çanakkale Destanını anlatan müze tırı Selendi'de
        Çanakkale Destanını anlatan müze tırı Selendi'de