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        Sarıgöl'de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla sokaklara taştı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, ellerinde Türk bayrakları taşıyan her yaştan vatandaş Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:45 Güncelleme:
        Sarıgöl'de Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla sokaklara taştı

        Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında, ellerinde Türk bayrakları taşıyan her yaştan vatandaş Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

        Sarıgöl Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, belediye binası önünden yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı’nın gurur ve heyecanını yaşadı. Etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü gurur ve mutlulukla kutladığını belirterek, "Cumhuriyetimizin değerlerini korumak, onu gelecek nesillere aktarmak ve sonsuza dek yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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        Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da anan Akdeniz, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu güzel vatanı ve Cumhuriyetimizi bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

        Sarıgöl’de Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı fener alayı, düzenlenen havai fişek gösterisiyle sona erdi.

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