Yunusemre'de 29 Ekim coşkusu futbolla taçlandı

Yunusemre Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen futbol turnuvası, 16 takımın katılımıyla Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 2017 doğumlu sporcuların mücadele ettiği organizasyonda minik futbolcular bayram coşkusunu yaşadı.

Yunusemre Belediyesi tarafından Cumhuriyetimizin ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Futbol Turnuvası, futbol şölenine dönüştü. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı ve 16 takımın katıldığı organizasyonda, 2017 doğumlu sporcular (U10) sahaya çıktı. Minik futbolcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuvada spor, dostluk ve dayanışma ön plana çıktı. Çocuklar, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yeşil sahalarda yaşarken, aileleri de heyecan dolu karşılaşmaları tribünden takip etti. Turnuvanın açılış seremonisine Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da katıldı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Balaban, sporcuları tebrik ederek Cumhuriyet Bayramı'nın böyle anlamlı bir etkinlikle kutlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Balaban, "Kurucumuz ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere en büyük armağanlarından biri olan cumhuriyetimizin yıl dönümünü, çocuklarımızı sporla buluşturan böylesine güzel bir turnuvayla kutlamak bizler için büyük mutluluk. Başta kulüp başkanımız olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm sporcularımızı kutluyorum. Elbette şampiyonluk önemlidir ancak çocuklarımızın sporun içinde olması, yarışmalara katılması, dostluğu ve dayanışmayı öğrenerek sağlıklı bireyler olarak yetişmesi çok daha değerlidir. Bu nedenle bu turnuvayı son derece anlamlı buluyorum"

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Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik de Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde çocukları futbolun heyecanıyla bir araya getirmekten gurur duyduklarını ifade etti. Turnuvanın çocukların sportif gelişimine, takım ruhuna ve dostluk bağlarına önemli katkı sunduğunu belirten Kanik, organizasyona katılan tüm takımlara, antrenörlere ve sporcuların ailelerine teşekkür etti. Büyük heyecana sahne olan turnuvanın sonunda Manisaspor şampiyonluğa ulaşırken, Akhisar Belediyespor ikinci, Akhisar Yıldırımspor üçüncü, Salihli Ankaspor ise dördüncü sırada yer aldı. Organizasyona Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu ve Seyit Ali Özmen, Yeni Parti Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Manisa Şube Başkanı Cemil Uğur, Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik ve kulüp yöneticileri, sporcular, antrenörler, aileler ve sporseverler katıldı.