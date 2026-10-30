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        Manisa'da kuraklığa karşı atık su hamlesi

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada yeniden kullanılması için uluslararası proje başlatıldı. Avrupa Birliği'nden 8,76 milyon avro hibe desteği alan AFarEdge Projesi kapsamında, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle su verimliliğinin artırılması, kuraklığa karşı alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Manisa'da kuraklığa karşı atık su hamlesi

        Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada yeniden kullanılması için uluslararası proje başlatıldı. Avrupa Birliği’nden 8,76 milyon avro hibe desteği alan AFarEdge Projesi kapsamında, yapay zekâ ve dijital teknolojilerle su verimliliğinin artırılması, kuraklığa karşı alternatif su kaynaklarının değerlendirilmesi hedefleniyor.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımda dijital teknolojilerin geliştirilmesini ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını amaçlayan AFarEdge Projesi’nin ortakları arasında yer aldı. Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projenin hibe sözleşmesi imzalandı.

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        Finlandiya’daki Centria Uygulamalı Bilimler Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen proje, 8 ülkeden 36 uluslararası ortağı bir araya getiriyor. Avrupa Birliği tarafından sağlanan toplam 8,76 milyon avro hibe desteğiyle yapay zekâ, sensör teknolojileri ve uç bilişim uygulamaları kullanılarak tarımsal üretimde su verimliliğini artıracak çözümler geliştirilecek ve sahada test edilecek.

        Sarıgöl’de arıtılmış atık su tarımda kullanılacak

        Projenin Manisa’daki uygulamaları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek. Sarıgöl Atıksu Tesisi’nde gerçekleştirilecek pilot uygulamayla arıtılmış atık suyun tarımsal sulamada güvenli ve verimli şekilde yeniden kullanılması üzerinde çalışılacak.

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        Uygulamayla küresel iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği kuraklık riskine karşı alternatif bir su kaynağı oluşturulması ve mevcut su kaynakları üzerindeki baskının azaltılması amaçlanıyor.

        Projenin uluslararası koordinasyonu ve kurumlar arası iletişimi Manisa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülürken teknik çalışmalar ve saha uygulamalarını MASKİ Genel Müdürlüğü gerçekleştirecek.

        Proje ortakları Finlandiya’da buluştu

        AFarEdge Projesi’nin açılış toplantısı, 810 Eylül 2026 tarihlerinde Finlandiya’da düzenlendi. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nü, MASKİ Atıksu Arıtma Dairesi Başkan Vekili Onur Artan temsil etti.

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        8 ülkeden 36 ortak yer alıyor

        Finlandiya, Portekiz, Avusturya, İspanya, Hollanda, İsviçre, Fransa ve Türkiye’den toplam 36 ortağın yer aldığı projeye Türkiye’den Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ege Üniversitesi, Ergünler (ERARGE) ve Bitnet katılıyor.

        Eylül 2026’da başlayan ve 36 ay sürecek proje kapsamında geliştirilecek dijital teknolojilerin farklı sahalarda test edilmesi, Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki pilot uygulamadan elde edilecek deneyimlerin de projeye katkı sağlaması bekleniyor.

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