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        Fatih Köse'den Manisa için deprem uyarısı: "kentsel dönüşümü bekletmemeliyiz"

        Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa'nın deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme çalışması olarak görülmemesi, güvenli ve dirençli bir şehir hedefiyle ele alınması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Fatih Köse'den Manisa için deprem uyarısı: "kentsel dönüşümü bekletmemeliyiz"

        Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Manisa’nın deprem gerçeğine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek, kentsel dönüşümün yalnızca bina yenileme çalışması olarak görülmemesi, güvenli ve dirençli bir şehir hedefiyle ele alınması gerektiğini söyledi.

        Manisa’da deprem riskine karşı hazırlık çalışmalarının uzun vadeli bir plan doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini ifade eden Köse, özellikle yapı stokunun değerlendirilmesi ve risk taşıyan binaların tespit edilmesinin önemine dikkat çekti.

        "Depremi beklemeden hazırlık yapmalıyız"

        Deprem hazırlığının yalnızca deprem sonrasında yapılacak çalışmalardan ibaret olmadığını belirten Köse, "Deprem olduktan sonra ne yapacağımızı konuşmak yerine, deprem olmadan önce ne yapmamız gerektiğine odaklanmalıyız. En önemli meselelerimizden biri güvenli yapı stokuna sahip olmak. Riskli yapıların tespit edilmesi, kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşların bu süreçte mağdur edilmemesi gerekiyor" dedi.

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        Köse, kentsel dönüşüm çalışmalarında vatandaşların bilgilendirilmesinin ve süreçlere dahil edilmesinin önem taşıdığını ifade ederek, dönüşümün sosyal ve ekonomik boyutlarının da dikkate alınması gerektiğini söyledi.

        "Kentsel dönüşüm sadece bina yenilemek değil"

        Kentsel dönüşümün yalnızca eski binaların yıkılıp yerine yeni binaların yapılması şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Köse, "Güvenli binaların yanında ulaşım yolları, toplanma alanları, altyapı, sağlık hizmetleri ve acil müdahale imkanları da birlikte düşünülmeli. Depreme dirençli bir Manisa için bütüncül bir şehircilik anlayışına ihtiyaç var" diye konuştu.

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        Deprem konusunda toplumun bilinçlendirilmesinin de yapı güvenliği kadar önemli olduğunu hatırlatan Köse, mahalle bazında afet eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve vatandaşların acil durum planları konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        "Manisa’nın geleceği güvenli şehirlerden geçiyor"

        Manisa’nın geleceğinin planlanırken deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün atacağımız adımlar yarın yaşanabilecek bir afetin sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Kentsel dönüşümü siyasi tartışmaların ötesinde, bir şehir güvenliği meselesi olarak ele almalıyız. Vatandaşlarımızın güvenli yapılarda yaşaması, çocuklarımızın güvenli okullara gitmesi ve şehirdeki tüm yaşam alanlarının afetlere karşı daha dirençli olması gerekiyor."

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        Köse, kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iş birliğiyle Manisa’nın afetlere karşı daha hazırlıklı olabileceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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