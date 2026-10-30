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        Cumhuriyet için 103 kilometre pedal çevirdiler

        Manisa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen 103 kilometrelik bisiklet turunda onlarca bisiklet tutkunu, Cumhuriyet coşkusunu pedallara taşıdı. Yunusemre Belediyesi ile Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri iş birliğinde düzenlenen tur, Koldere, Paşaköy, Üçpınar ve Bağyolu güzergâhının ardından başladığı noktada sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Cumhuriyet için 103 kilometre pedal çevirdiler

        Manisa’da Cumhuriyet’in 103’üncü yılı dolayısıyla düzenlenen 103 kilometrelik bisiklet turunda onlarca bisiklet tutkunu, Cumhuriyet coşkusunu pedallara taşıdı. Yunusemre Belediyesi ile Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri iş birliğinde düzenlenen tur, Koldere, Paşaköy, Üçpınar ve Bağyolu güzergâhının ardından başladığı noktada sona erdi.

        Yunusemre Belediyesi ile Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri, Cumhuriyet’in 103’üncü yılına özel 103 kilometrelik bisiklet turu düzenledi. Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine dikkat çekmek, sporun birleştirici gücünü ortaya koymak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe onlarca bisiklet tutkunu katıldı.

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        Yunusemre Belediyesi binası önünden başlayan turda bisikletçiler, Koldere, Paşaköy, Üçpınar ve Bağyolu güzergâhını takip etti. Toplam 103 kilometrelik parkuru tamamlayan katılımcılar, yeniden belediye binası önüne ulaştı.

        Cumhuriyet coşkusunu pedallara taşıyan bisiklet tutkunları, etkinlik boyunca hem spor yaptı hem de Cumhuriyet’in 103’üncü yılına anlamlı bir etkinlikle dikkat çekti.

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