Manisa FK galibiyet hasretini bitirmek istiyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybedip üst üste 10'uncu maçını kazanamayan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Emre Kargın'ın yöneteceği karşılaşma 19.00'da başlayacak. Son galibiyetini 2'nci haftada evinde Van Spor FK’yı 2-1 yenerek alan Manisa FK, ardından 10 maçını kazanamadı.

İlk kez 1'inci Lig'de bu kadar kötü bir seri yakalayan siyah-beyazlılar; 12’nci haftaya, 10 puanla düşme hattında girdi. Şampiyonluk mücadelesi veren Batman Petrolspor ise 23 puanı hanesine yazdırdı ve 4'üncü sırada yer aldı. Manisa FK'nın başında ilk kez Mardin 1969 Spor deplasmanında maça çıkan teknik direktör Nestor El Maestro bu hafta ise ilk defa taraftarıyla buluşacak.

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