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        Manisa'da 21 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:03 Güncelleme:
        Manisa'da 21 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs JASAT'tan kaçamadı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler; 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından aranan ve hakkında toplam 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. (36) isimli şahsın yerini tespit etti. JASAT timlerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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        Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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