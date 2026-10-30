Turgutlu'da Cumhuriyet coşkusu meydanlara sığmadı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı, binlerce kişinin katıldığı kortej yürüyüşü ve Işın Karaca konseriyle kutlandı. Türk bayraklarıyla sokakları kırmızı beyaza boyayan vatandaşlar, Cumhuriyet coşkusunu meydanlara taşırken sevilen sanatçı Işın Karaca'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Turgutlu Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşın katıldığı programda Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Binlerce kişi Cumhuriyet için yürüdü

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Koza Parkı Kavşağı'nda saat 20.00'de başlayan kutlamalar Cumhuriyet Korteji ile devam etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, bandolar ve renkli gösteriler eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na yürüdü. Çocuklardan gençlere, ailelerden yaşlılara kadar her yaştan vatandaşın katıldığı yürüyüşte, Turgutlu sokakları kırmızı beyaza büründü.

Işın Karaca sevilen şarkılarını seslendirdi

Kortejin ardından kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen konserle sürdü. Saat 21.00'de sahneye çıkan ünlü sanatçı Işın Karaca, sevilen şarkılarını Turgutlulular için seslendirdi. Alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

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Başkan Akın'dan Işın Karaca'ya anlamlı hediyeler

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konser sırasında Işın Karaca'ya Turgutlu Belediyespor Kulübü forması, Ege Orman Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen fidan bağışını simgeleyen hediye ve Manisa'nın simgelerinden mesir macunu takdim etti.

"Cumhuriyet ilelebet yaşayacak"

Programda konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutlayarak, "Bayramların en güzelini, Cumhuriyetimizin 103. yılını kutladık. Seçim sürecinde verdiğimiz sözlerin hepsini birer birer yerine getirmenin haklı gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, dünya savaş tarihine başarılarla dolu bir tarih yazdı. Tam 103 yıl önce ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyerek Türkleri, saltanattan, kul olmaktan, köle olmaktan kurtardı ve Cumhuriyeti kurarak gençlere ve çocuklarımıza emanet etti. Cumhuriyet ilelebet yaşayacak. Bizler de Cumhuriyetimize yakışır şekilde bayram kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.

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Kutlamaların düzenlenmesine verdiği destekten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya Turgutlu halkı adına teşekkür eden Akın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

YENİ Parti Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de konuşmasında Cumhuriyet'in bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olduğunu vurguladı.

Başevirgen, "29 Ekim demek Cumhuriyet demek, bağımsızlık demek, özgürlük demek. Eğer bugün gözlerimizi açtığımızda Cumhuriyet'e uyanıyorsak, bağımsızlığımıza uyanıyorsak, özgürlüğümüze uyanıyorsak bunu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Ata'mızın bizlere verdiği emaneti Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyet fazilettir, erdemdir. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet hepimizin ortak umududur ve Cumhuriyet çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğidir. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.