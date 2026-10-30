Şehzadeler'de mahallelinin spor aleti talebi karşılık buldu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde mahalle sakinlerinin spor aleti talebi yerine getirildi. Yarhasanlar Mahallesi’ndeki Medine Müdafii Fahreddin Paşa Parkı’na monte edilen spor aletleri vatandaşların kullanımına sunulurken, Mahalle Muhtarı Fevzi Ateş, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hakan Şimşek’e teşekkür etti.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yarhasanlar Mahallesi’nde bulunan Medine Müdafii Fahreddin Paşa Parkı’na spor aletleri yerleştirdi. Mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine harekete geçen belediye ekipleri, montaj çalışmalarını tamamlayarak spor aletlerini vatandaşların hizmetine sundu.

REKLAM

Yarhasanlar Mahalle Muhtarı Fevzi Ateş, mahalle sakinlerinin parkta spor aletleri bulunması yönündeki taleplerini Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek’e ilettiklerini belirterek, taleplerinin karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muhtar Fevzi Ateş, "Mahalle sakinlerimiz parkımızda spor aletleri olmasını istiyordu. Mahalle sakinlerimizden gelen talep üzerine Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Hakan Şimşek’le bir görüşme gerçekleştirdik. Başkanımız da bu talebimizi geri çevirmedi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mahalle sakinleri de taleplerinin yerine getirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve belediye ekiplerine teşekkür etti.