Mağaza önünde asılı Türk bayrağını yere attı

Olay, Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı dün saat 23.30 sıralarında Yunusemre ilçesi 8 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, cadde üzerindeki bir mobilya mağazasının önünde asılı bulunan Türk bayrağını alıp, yere attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, kapüşonlu şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.