Somaspor'un konuğu Çorluspor 1947

Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü 15.00'te çalacak. Bir maçı eksik Somaspor haftaya 7 puanla 13'üncü sırada girerken, Çorluspor 1947 ise 14 puanla 7'nci basamakta girdi. Somaspor 4 Kasım Çarşamba günü ise erteleme maçında yine evinde Sebat SK ile karşı karşıya gelecek.

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