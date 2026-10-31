Turgutlu'da yüzme kursları için kayıtlar sürüyor

Turgutlu Belediyesi tarafından yetişkinlere yönelik düzenlenen yüzme kurslarında kayıtlar devam ediyor. Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen kurslarda yüzme bilmeyenler eğitim alırken, kendini geliştirmek isteyenlere de uzman eğitmenler eşliğinde çalışma imkanı sunuluyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yüzme kursları, yüzme öğrenmek ve mevcut becerilerini geliştirmek isteyen yetişkinlerden ilgi görüyor.

Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen eğitimlerde, yüzme bilmeyen katılımcılara temel yüzme eğitimi verilirken, yüzme becerilerini ilerletmek isteyenler de uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kurslarda 2 veya 3 aylık kayıt yaptıran katılımcılara indirim avantajı sağlanıyor. Kadın ve erkek katılımcılar ayrıca kurs saatleri dışında belirlenen gün ve saatlerde serbest yüzme imkanından yararlanabiliyor.

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Yüzme kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi’ne başvurarak 09.0012.30 ve 13.3017.00 saatleri arasında kayıt yaptırabiliyor. Kurslar ve kayıt şartları hakkında 0236 313 14 79 numaralı telefondan bilgi alınabiliyor.