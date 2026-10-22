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        Tarlalar için tohum, ormanlar için tanker desteği

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de 342 üreticiye 93 bin 200 kilogram sertifikalı tohum dağıtırken, orman yangınlarına hızlı müdahale amacıyla 4 mahalleye su tankeri teslim etti. İl genelinde 2 bin 158 üreticiye 603 bin 800 kilogram tohum desteği sağlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 21:21 Güncelleme:
        Tarlalar için tohum, ormanlar için tanker desteği

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de 342 üreticiye 93 bin 200 kilogram sertifikalı tohum dağıtırken, orman yangınlarına hızlı müdahale amacıyla 4 mahalleye su tankeri teslim etti. İl genelinde 2 bin 158 üreticiye 603 bin 800 kilogram tohum desteği sağlanacak.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Demirci ilçesini ziyaret ederek Hububat ve Yem Bitkisi Tohumu Dağıtım Töreni’ne katıldı. Törende 342 üreticiye toplam 93 bin 200 kilogram sertifikalı tohum teslim edildi. Yüzde 75 hibeli olarak gerçekleştirilen, 28,9 milyon TL maliyetli proje kapsamında il genelindeki 2 bin 158 üreticiye toplam 603 bin 800 kilogram sertifikalı tohum desteği verilecek.

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        Törene Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ile daire başkanları, şube müdürleri ve yetkililer katıldı.

        "Üreticinin yanında olan belediyeler öne çıkıyor"

        Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, siyasi görüş farklılıklarına rağmen ortak hedefin memlekete hizmet etmek olduğunu belirtti. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile uyum içinde çalıştıklarını ifade eden Dutlulu, "Sandık geldiğinde siyaset yapılır; onun dışında her şeyi bir kenara bırakıp ilçelerimize hizmet etmemiz lazım. Sonuçta bu görevlere belli süreler için geldik. Şehrimize ve vatandaşlarımıza ne kadar çok hizmet edersek o kadar mutlu olacağız" dedi.

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        Belediyecilik anlayışının değiştiğini ve üreticiyi destekleyen belediyelerin öne çıktığını kaydeden Dutlulu, savaşlar, pandemi ve iklim değişikliğinin yerli üretimin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere tohum, fidan ve fide desteğinin yanı sıra zeytin ve üzüm üreticilerine damla sulama borusu, kooperatiflere süt tankı ve zeytin kooperatiflerine sıkma makinesi desteği sağladıklarını dile getirdi.

        Okullarda kuru üzüm dağıtımı yapılacak

        Üzüm üreticilerine destek olmak ve çocuklarda üzüm tüketim alışkanlığını artırmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçireceklerini açıklayan Dutlulu, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile görüştüğümüz projemizi inşallah hayata geçireceğiz. Hem üreticilerimize destek olacağız hem de çocuklarımızın üzüm tüketim alışkanlığını artıracağız" diye konuştu.

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        Tohum desteğiyle üretim maliyetleri düşürülecek

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ise projenin küçük üreticileri desteklemek amacıyla hazırlandığını belirtti. Buğday ve arpa tohumu desteğinden toplam arazi varlığı 50 dekarın altında olan üreticilerin yararlandığını aktaran Usta, yem bitkisi tohumu desteğinin ise en fazla 25 büyükbaş veya 250 küçükbaş hayvanı bulunan ve ekim yapabilecek boş arazisi olan yetiştiricilere verildiğini kaydetti.

        Hayvancılıkta kaba yemin önemli bir gider kalemi olduğuna dikkat çeken Usta, üreticilerin kendi yemlerini üretmelerini sağlayarak kaliteli kaba yeme erişimlerini kolaylaştırmayı ve maliyetlerini düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Yağışlarla birlikte ekim döneminin kaçırılmaması için tohumların tüm ilçelerde üreticilere ulaştırılacağını söyledi.

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        "Kavgayla değil, el ele yürümek istiyoruz"

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da sağlanan desteklerden dolayı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti. İlçeye ve Manisa’ya birlikte hizmet etmek istediklerini belirten Kara, "Biz kavga ederek değil, el ele tutuşarak yürümek istiyoruz. Çünkü birlik beraberlikle asıl hedefe ulaşılır. Ayrışmadan kardeşçe hedefe yürümek istiyorum. Bunu da Besim Başkanım çok iyi yapıyor" ifadelerini kullandı.

        Tohum desteğinden yararlanan üreticiler, yüzde 75 hibeli desteğin üretim açısından büyük önem taşıdığını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Üretici Mehmet Özcan, destek sayesinde tohum ve gübre gibi ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini ifade ederken, Kadir Aka ise üreticilerin alım gücünün düştüğünü ve sağlanan desteğin ekim yapabilmeleri açısından önemli olduğunu söyledi.

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        Yeşildere Mahalle Muhtarı Ramazan Özdemir de dağıtılan tohumların kalitesinden memnun olduklarını belirterek, geçen yıl tohumlardan iyi verim aldıklarını ve üreticilerin uygulamadan memnun kaldığını dile getirdi.

        Demirci’de tanker sayısı 10’a yükseldi

        Tohum dağıtım programının yanı sıra orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Danişmentler, Kovancı, Küpeler ve Yeğenler mahallelerine traktör arkası römork tipi su tankerleri teslim edildi. Tankerler, mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından verildi.

        Yangınlara ilk müdahalenin önemine dikkat çeken Dutlulu, Manisa’nın 17 ilçesinde küçük çaplı yangınlara ve orman yangınlarına hızlı müdahale amacıyla tanker dağıtımlarının sürdüğünü belirtti.

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        Demirci’ye teslim edilen 4 tankerle ilçeye bu yıl kazandırılan tanker sayısının 10’a ulaştığını kaydeden Dutlulu, Manisa genelinde ise 200 tankerin dağıtımının gerçekleştirildiğini ve çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Dutlulu, amaçlarının yangınlara anında müdahale ederek ormanları korumak olduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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