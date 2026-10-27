Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Yağmur suları artık kanalizasyona karışmayacak Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağları ve evleri tehdit eden su baskınlarına altyapı önlemi

        Yağmur suları artık kanalizasyona karışmayacak Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağları ve evleri tehdit eden su baskınlarına altyapı önlemi

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağışlarda su baskınlarına neden olan Ayan Mahallesi'ndeki sorun için bin 200 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı tamamlandı. Çalışmayla yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıştırılarak bağ, bahçe ve evlerin taşkın riskine karşı korunması hedeflendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Yağmur suları artık kanalizasyona karışmayacak Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağları ve evleri tehdit eden su baskınlarına altyapı önlemi

        Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yağışlarda su baskınlarına neden olan Ayan Mahallesi’ndeki sorun için bin 200 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı tamamlandı. Çalışmayla yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıştırılarak bağ, bahçe ve evlerin taşkın riskine karşı korunması hedeflendi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesi Ayan Mahallesi’nde yağışlarda yaşanan su baskınlarına karşı altyapı çalışmasını tamamladı. Mahallenin çukur konumu nedeniyle biriken yağmur sularının yol açtığı sorunları gidermek amacıyla yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda ve 600 milimetre çapında yağmur suyu hattı döşendi.

        REKLAM

        MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıştırıldı. Böylece yağışlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi ve mahalledeki bağ, bahçe ve evlerin taşkın riskine karşı korunması amaçlandı.

        "Yıllardır çözüm bekleyen sorunu giderdik"

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ayan Mahallesi’nde uzun süredir yaşanan soruna çözüm getirdiklerini belirterek, "Yıllardır çözüm bekleyen bir sorununu daha çözüme kavuşturduk. Sarıgöl ilçemize bağlı Ayan Mahallemizin çukur konumundan kaynaklı yağmur suyu ve taşkın riskini ortadan kaldırmak için başlattığımız titiz çalışmayla yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda, 600 milimetre çapında yağmur suyu hattını tamamladık. Artık yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıştı; mahallemizin bağları, bahçeleri ve evleri güvene alındı. Halkımızın yüzündeki mutluluk, en büyük motivasyonumuz. Daha güvenli ve yaşanabilir bir Manisa için altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

        REKLAM

        Ayan Mahallesi Muhtarı Abdullah Peker, mahallenin çukur konumu nedeniyle yağışlarda suların bölgede biriktiğini belirterek, "Yağmur yağdığında bütün sularımız buraya toplanıyor ve sıkıntı yaşıyorduk. Yağmur suyunu ayırarak ve kanalizasyon hattını yenileyerek bu sorunu çözmüş bulunuyoruz" diye konuştu.

        Mahalle sakinlerinden İbrahim Başeğmez, su baskınlarının bağlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek çalışmanın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bekir Kol da sorunun mahalle için uzun süredir önemli bir sıkıntı olduğunu belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

        REKLAM

        MASKİ Genel Müdürlüğünün, kent genelinde yağış kaynaklı sorunların önlenmesi ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        İsrail'de kritik seçim sona erdi
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        SPK'dan yeni Tera Yatırım kararı
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        İsrail'deki seçimlere yüksek katılım
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        "Artık psikolojim kaldırmıyor"
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Bahçeli: Kardeşliğimizi korumak boynumuzun borcu
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        "65 yaş üstü emeklilere daha fazla zam yapılabilir"
        Çin'de Mbappe krizi!
        Çin'de Mbappe krizi!
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Rusya ile Ukrayna arasındaki bölgesel ateşkes başladı
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Sigorta dolandırıcılığı filmleri aratmadı: Sahte kaza senaryosuyla sigorta vurgunu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        Tuğyan Ülkem Gülter için 'hastalara eziyet' iddiasıyla soruşturma!
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        "Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış"
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Erişkin aşılama enfeksiyondan da kanserden de koruyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Nafaka Düzenlemesi yeniden hazırlanacak
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        "Bu davranışlar cezasız kalmamalıdır!"
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Harry Kane'in bilinmeyenleri
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Galatasaray - Fenerbahçe derbisi dünya basınında!
        Jülide Kural'dan açıklama
        Jülide Kural'dan açıklama

        Benzer Haberler

        Manisa FK'da 10 haftalık galibiyet hasreti
        Manisa FK'da 10 haftalık galibiyet hasreti
        Şehzadeler'de miniklerden cumhuriyet coşkusu
        Şehzadeler'de miniklerden cumhuriyet coşkusu
        Manisa FK küme düşme potasına girdi
        Manisa FK küme düşme potasına girdi
        Hastalara karanfilli bilgilendirme
        Hastalara karanfilli bilgilendirme
        7 Eylül Turgutlu 1984, teknik direktör Zeynep Mestan yönetiminde ilk antren...
        7 Eylül Turgutlu 1984, teknik direktör Zeynep Mestan yönetiminde ilk antren...
        Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: Bin 635 adet uyuşturucu hap ele geçirild...
        Turgutlu'da uyuşturucu operasyonu: Bin 635 adet uyuşturucu hap ele geçirild...