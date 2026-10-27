Yağmur suları artık kanalizasyona karışmayacak Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağları ve evleri tehdit eden su baskınlarına altyapı önlemi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yağışlarda su baskınlarına neden olan Ayan Mahallesi’ndeki sorun için bin 200 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı tamamlandı. Çalışmayla yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıştırılarak bağ, bahçe ve evlerin taşkın riskine karşı korunması hedeflendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Sarıgöl ilçesi Ayan Mahallesi’nde yağışlarda yaşanan su baskınlarına karşı altyapı çalışmasını tamamladı. Mahallenin çukur konumu nedeniyle biriken yağmur sularının yol açtığı sorunları gidermek amacıyla yaklaşık 1.200 metre uzunluğunda ve 600 milimetre çapında yağmur suyu hattı döşendi.

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MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmayla yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıştırıldı. Böylece yağışlarda yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi ve mahalledeki bağ, bahçe ve evlerin taşkın riskine karşı korunması amaçlandı.

"Yıllardır çözüm bekleyen sorunu giderdik"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Ayan Mahallesi’nde uzun süredir yaşanan soruna çözüm getirdiklerini belirterek, "Yıllardır çözüm bekleyen bir sorununu daha çözüme kavuşturduk. Sarıgöl ilçemize bağlı Ayan Mahallemizin çukur konumundan kaynaklı yağmur suyu ve taşkın riskini ortadan kaldırmak için başlattığımız titiz çalışmayla yaklaşık bin 200 metre uzunluğunda, 600 milimetre çapında yağmur suyu hattını tamamladık. Artık yağmur suları kanalizasyon hattından ayrıştı; mahallemizin bağları, bahçeleri ve evleri güvene alındı. Halkımızın yüzündeki mutluluk, en büyük motivasyonumuz. Daha güvenli ve yaşanabilir bir Manisa için altyapı yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

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Ayan Mahallesi Muhtarı Abdullah Peker, mahallenin çukur konumu nedeniyle yağışlarda suların bölgede biriktiğini belirterek, "Yağmur yağdığında bütün sularımız buraya toplanıyor ve sıkıntı yaşıyorduk. Yağmur suyunu ayırarak ve kanalizasyon hattını yenileyerek bu sorunu çözmüş bulunuyoruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Başeğmez, su baskınlarının bağlarını olumsuz etkilediğini ifade ederek çalışmanın tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bekir Kol da sorunun mahalle için uzun süredir önemli bir sıkıntı olduğunu belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

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MASKİ Genel Müdürlüğünün, kent genelinde yağış kaynaklı sorunların önlenmesi ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.