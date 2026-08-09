Bosna Hersek'ten yola çıkan "Filistin Konvoyu" Mardin'e ulaştı

Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan "Filistin Konvoyu" Mardin'e geldi.



Diyarbakır'daki programlarını dün tamamlayan konvoy, Mardin'e ulaştı.



Konvoy, Mardinli vatandaşlar ve STK'ler tarafından Mardin-Diyarbakır kara yolunun kırsal Sultan Mahallesi girişinde Türk ve Filistin bayraklarıyla karşılandı. Burada toplanan kalabalık, "Gazze'ye selam, direnişe devam" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.



Filistin Konvoyu İcra Kurulu Üyesi Hakan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarından itibaren Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmayı planladıklarını belirterek, "Biz Ürdün ve Irak makamlarının bu konuda konvoyumuza yol açacağını düşünüyoruz, inanıyoruz. Çünkü konvoyumuzun sivil, şiddetsiz ve bölgedeki barışa, huzura dikkat çekecek ve katkı sağlayacak bir yönü olduğunu düşünüyoruz." dedi.



Filistin'de yaşananlara değinen Şimşek, şöyle konuştu:



"Batı Şeria'da artarak devam eden bir tehcir politikası var. Siyonist rejim, orada adına yerleşimci denilen bir kitleyle Filistin halkını topraklarından, bahçelerinden, yurtlarından ediyor. Bu tehcir, yeni bir tehcir, yeni bir göç dalgasına yol açıyor. Batı Şeria'yı Gazze'ye dönüştürmek istiyor. Konvoyumuzun amaçlarından biri Batı Şeria'nın Gazzeleşme sürecine engel olmak, bunu dünyaya duyurmak ve buradaki sessizliği yıkmak açıkçası."



Konvoya İstanbul'dan katılan Aynur Karabulut da farklı ülkelerden 500 katılımcı ile hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.



Gazze'de saldırıların hala şiddetli bir şekilde sürdüğünü ifade eden Karabulut, "Terör ve işgalci yapı asla vazgeçmiyor. Bu noktada biz de Filistin konvoyu olarak dünyanın gözü önünde yaşanan bu vahşete dikkat çekmek istedik." diye konuştu.



Daha sonra konvoy, akşam düzenlenecek miting için merkez Artuklu ilçesine hareket etti.

