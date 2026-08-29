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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 23:55 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Stat:21Kasım

        Hakemler: Alpaslan Şen, Cem Özbay, Kerem Kalkan

        Mardin 1969: Erce Kardeşler, Denic (Dk. 87 Bünyamin Balat), Kayode (Dk. 87 Ahmet Ülük), Dimitrov, Uğur Adem Gezer, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Emre Taşdemir (Dk. 51 Nafican Yardımcı), Alhassan, Denizhan Taşkan (Dk. 70 Wilks), Teklic (Dk. 71 Adem Kabak)

        Vanspor FK: Abdulsamet Damlu, Sinan Osmanoğlu, Mehmet Manış, Oulare, Furkan Özhan (Dk. 61 Alhaft), Bardhi, Zivkovic, Batuhan İşçiler (Dk. 71 Faruk Can Genç), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Dk. 84 Khan), Celal Hanalp (Dk. 71 Mehmet Can Davarcıoğlu)

        Goller: Dk. 60 Kayode (Mardin 1969), Dk. 90+3 Mehmet Manış (Vanspor FK)

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        Kırmızı kart: Dk. 90+2 Mustafa Şengül (Mardin 1969)

        Sarı kartlar: Dk. 55 Denic, Dk. 75 Kayode, Dk. 82 Erce Kardeşler (Mardin 1969), Dk. 35 Oulare, Dk. 52 Özkan Yiğiter (Vanspor FK)

        MARDİN

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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