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        GÜNCELLEME 2 - Mardin'de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 23:46 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Mardin'de çıkan anız yangını kontrol altına alındı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kırsal Damlalı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da destek verdi.

        Kırsal Damlalı Mahallesi'nde yangın kontrol altına alınırken, bazı evlerin eklentileri ile bahçeler zarar gördü.

        Ormanlık alanda devam eden yangına ise ekipler hem karadan hem de havadan helikopterle müdahale etti.

        Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.






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