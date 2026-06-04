GÜNCELLEME - Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 04.06.2026 - 09:43 Güncelleme:
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yenikent Mahallesi'nde dün D.K'nin (48) ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
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