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        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri GÜNCELLEME - Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

        GÜNCELLEME - Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 09:43 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Mardin'de silahlı saldırıda yaralanan kişi hastanede öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Yenikent Mahallesi'nde dün D.K'nin (48) ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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