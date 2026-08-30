Mardin 1969, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, atletik koşuların ardından topla çalıştı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.