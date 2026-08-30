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        Mardin 1969, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

        Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 21:15 Güncelleme:
        Mardin 1969, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

        Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında deplasmanda Ekenler Beton Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hamzabey Tesisleri'nde teknik direktör Ahmet Cingöz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Salonda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, atletik koşuların ardından topla çalıştı. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaptı.

        Mardin 1969, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Mardin 1969 ile Sivasspor, 2 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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