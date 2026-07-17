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        Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nijeryalı santrfor Olarenwaju Kayode ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek "Tecrübeli futbolcu Kayode ile 1 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Tecrübesi, karakteri ve kalitesiyle hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Olarenwaju Kayode'ye kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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